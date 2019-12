Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'auteur de « American Psycho » revient avec « White », un premier essai qui pose un regard critique sur le monde occidental d'aujourd'hui, rongé par le politiquement correct et questionne la tyrannie des réseaux sociaux... Il est notre invité !



Toute cette semaine, nos chroniqueurs parleront des films, séries, livres et morceaux de musique qui les ont marqués lors de la décennie écoulée (2010-2020).



On commence avec Nicolas Herman :



- Meilleur film : "Joker" de Todd Phillips

- Meilleur livre : "Sapiens, une brève histoire de l'humanité" de Yuval Noah Harari (Albin Michel)

- Meilleur morceau de musique : "Formidable" de Stromae



L'écrivain, nouvelliste, réalisateur et scénariste américain Bret Easton Ellis pour son livre "White" (Robert Laffont).



Que raconte White, première expérience de « non-fiction » pour Bret Easton Ellis ? Tout et rien. « Tout dire sur rien et ne rien dire surtout » pourrait être la formule impossible, à la Warhol, susceptible de condenser ce livre, d'en exprimer les contradictions, d'en camoufler les intentions. White est aussi ironique que Moins que zéro, aussi glaçant qu'American Psycho, aussi menaçant que Glamorama, aussi labyrinthique que Lunar Park, aussi implacable que Suite(s) impériale(s). Loin des clichés toujours mieux partagés, plus masqué que jamais, Bret Easton Ellis poursuit son analyse décapante des États-Unis d'Amérique, d'une façon, comme il le dit lui-même, « ludique et provocatrice, réelle et fausse, facile à lire et difficile à déchiffrer, et, chose tout à fait importante, à ne pas prendre trop au sérieux ». Que raconte White en ayant l'air à la fois de toucher à tout et de ne rien dire ? Peut-être que le fil à suivre est celui du curieux destin d'American Psycho, roman d'horreur en 1991 métamorphosé en comédie musicale à Broadway vingt-cinq ans plus tard. Ellis a dit autrefois : « Patrick Bateman, c'est moi. » Il ne le dit plus. Et si Patrick Bateman était devenu président ? P.G.



Et les coups de coeur de Michel Dufranne de cette décennie :



- Meilleure série : "True Detective", créée et écrite par Nic Pizzolatto et réalisée par Cary Fukunaga (HBO)

- Meilleur livre : "My Absolute Darling" de Gabriel Talent (Gallmeister)

- Meilleur morceau de musique : "Drowning" de A Boogie Wit Da Hoodie (feat Kodak Black)