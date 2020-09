Entrez sans frapper : Héloïse Guay de Bellissen/Nicolas Herman/Sébastien Ministru sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "La superbe" de Benjamin Biolay.



Héloïse Guay de Bellissen pour son livre "Le dernier inventeur" (Robert Laffont).



« Aujourd'hui, c'est le dernier des quatre copains de Montignac encore en vie. Le dernier inventeur, Simon. Quand je quitte son appartement, sur le palier, il me dit "la grotte elle est là" en me désignant son crâne, "elle est dans ma tête". Dans l'ascenseur, je prends conscience que je viens de rencontrer une autre grotte. La grotte intérieure d'un petit garçon de quatre-vingt-onze piges qui vient de se rouvrir. Je ne sais toujours pas pourquoi Lascaux m'a emmenée vers une autre cavité, mais au fond c'est cette découverte-là que j'attendais. La vie de Simon Coencas sur une paroi, que j'allais calquer comme l'avaient fait avant moi les préhistoriens avec les dessins de Lascaux. »



L'Objet Pop de Nicolas Herman : la moto Triumph.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- The painted Bird

- Antoinette dans les Cévennes



Et un mot sur la Mostra de Venise 2020.