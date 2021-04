Entrez sans frapper : Dick Tomasovic/Delphine De Vigan/Éric Russon/Jacques de Pierpont/Gorian Delpâture sur Auvio

Nouvelle écoute de la chronique « Les inconnus connus » d'Éric Russon : Hey Hey Hey !

Nouvelle diffusion de l'émission spéciale Richard Curtis, le réalisateur des comédies romantiques à succès comme « Quatre mariages et un enterrement » (1994), « Coup de foudre à Notting Hill » (1999), « Le Journal de Bridget Jones » (2001), « Bridget Jones : L'Âge de raison » (2004) et « Love actually » (2003). On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.

Nouvelle écoute de la chronique « La chanson de Pompon » : Tribal Moustachol avec « A la moutouelle ».

L'autrice Delphine De Vigan pour son livre « Les enfants sont rois » (Ed. Gallimard). À travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, ce livre explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.

Feuilleton « Les méchants de la fiction » : Dixième et dernier épisode du feuilleton de Gorian Delpâture et de Julien Demeuse consacré aux méchants de la fiction. Des méchants du cinéma, de la littérature ou de la BD. Ici, il s'agit d'un méchant qui a donné son nom à des livres très célèbres et à des films à grand succès. Pourtant, son histoire est assez peu connue. Aujourd'hui, on parle du Seigneur des Anneaux : Sauron.