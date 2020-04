Entrez sans frapper : Luis Sepulveda/L'injsute destin du Pangolin/La Bagarre/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru/Thierry Hellin sur Auvio

On vient d'apprendre le décès de l'auteur chilien Luis Sepulveda, emporté par le Coronavirus à l'âge de 70 ans. On l'avait reçu en mars 2017 pour son livre "La fin de l'histoire" (Éditions Métailié Noir). Nouvelle diffusion de son interview.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 22.



Juan Belmonte a déposé les armes depuis des années, il vit en Patagonie près de la mer avec sa compagne, Verónica, qui ne s'est pas encore complètement relevée des tortures qu'elle a subies sous la dictature de Pinochet. Mais les services secrets russes qui connaissent ses talents de guérillero et de sniper vont le forcer à leur prêter main forte. À l'autre bout du monde, un groupe de cosaques nostalgiques a décidé de libérer le descendant du dernier ataman, Miguel Krassnoff. Fils des cosaques russes qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale dans les régiments SS, Krassnoff est devenu général de l'armée de Pinochet, avant d'être emprisonné à Santiago pour sa participation à la répression et à la torture pendant la dictature militaire. Et Belmonte a de bons motifs de haïr "le cosaque", des motifs très personnels. De la Russie de Trotski au Chili de Pinochet, de l'Allemagne d'Hitler à la Patagonie d'aujourd'hui, La Fin de l'histoire traverse le XXe siècle tout entier.



« Les gens que j'aime » de Sébastien Ministru, une chronique autour de la notion d'amitié.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Une litanie pour la survie" de Audre Lorde.