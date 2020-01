Entrez sans frapper : Spéciale Queen / Sébastien Ministru / Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Focus sur le groupe culte des années 70/80, formé il y a tout juste 50 ans par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, avec Manuel Rabasse, auteur du livre "Queen. The show must go on" (GM Éditions).



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Les nouvelles aventures de Lapinot - Tome 3 : Prosélytisme et morts-vivants » de Lewis Trondheim (L'Association)

- « Mais où est Kiki ? Une aventure de Tif et Tondu » de Blutch et Robber (Dupuis)

- « Wild West Tome 1 : Calamity Jane de Lamontagne et Gloris (Dupuis)



Spéciale Queen, groupe formé il y a 50 ans en 1970 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, avec Manuel Rabasse, journaliste musical (dont Rolling Stone France), auteur du livre "Queen. The show must go on" (GM Éditions).



Il y a un peu moins de trente ans mourrait Freddie Mercury, l'immensément charismatique chanteur du groupe Queen. Après deux décennies d'une carrière qui a vu le quartette britannique établir sa domination sur le monde entier, celui qui était devenu rien moins que la grande diva des années quatre-vingt s'est tu à jamais. Heureusement, la musique du groupe est demeurée dans l'air du temps. Et puis vinrent la déflagration du film Bohemian Rhapsody et la fantastique prestation de Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Le film et son acteur oscarisé ont fait redécouvrir Queen à toute une génération qui connaissait les chansons sans vraiment connaître le groupe et son prodigieux héritage. S'appuyant sur les archives très riches d'un collectionneur invétéré, ce livre richement illustré soulève le voile pour mettre en lumière les zones d'ombre peu ou mal éclairées par le long-métrage, tout en en gardant cet esprit formidablement positif et exaltant qui, malgré le tragique destin de son chanteur, a fait de Queen l'une des méga stars des années 70/80, et désormais du XXIe siècle naissant. Afin de mieux comprendre pourquoi Queen et sa musique sont éternels, entrez dans The Show Must Go On.



« Les chansons de ma mère » de Sébastien Ministru : "Somethin' Stupid" de Frank & Nancy Sinatra.