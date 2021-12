Entrez sans frapper 15/12/2021

La chronique « C'est un beau roman » de Sébastien Ministru : "Aline" de Christophe. Stefan Liberski pour son roman « Une grande actrice » (ONLIT Éditions). À défaut d'exister, Jacqueline Boulanger peut jouer tous les rôles. Elle joue bien. Elle séduit tout le monde. Son mari. Ses enfants. Ses amis. Les hommes de son entourage. Le vide qui la ronge la pousse toujours plus loin dans sa quête d'une image flatteuse d'elle-même. Un jour, contre toute attente, Jacqueline tombe sous le pouvoir d'une autre femme, Josyane, une sorte d'ogre, un monstre hanté comme elle par le néant. Les romans cultes avec Marcel Leroy : « Nomadland » de Jessica Bruder (Ed. Globe). Les mensonges et la folle cupidité des banquiers (autrement nommée « crise des subprimes ») les ont jetés à la rue. En 2008, ils ont perdu leur travail, leur maison, tout l'argent patiemment mis de côté pour leur retraite. Ils auraient pu rester sur place, à tourner en rond, en attendant des jours meilleurs. Ils ont préféré investir leurs derniers dollars et toute leur énergie dans l'aménagement d'un van, et les voilà partis. Ils sont devenus des migrants en étrange pays, dans leur pays lui-même, l'Amérique dont le rêve a tourné au cauchemar. Parfois, ils se reposent dans un paysage sublime ou se rassemblent pour un vide-greniers géant ou une nuit de fête dans le désert. Mais le plus souvent, ­ils foncent là où l'on embauche les seniors compétents et dociles : entrepôts Amazon, parcs d'attractions, campings... Parfois, ils s'y épuisent et s'y brisent. Les sorties cinéma avec Hugues Dayez : - « The lost daughter » de Maggie Gyllenhaal - « Spencer » de Pablo Larrain - « Où est Anne Frank » de Ari Folman