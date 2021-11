Damon Albarn/Michel Dufranne

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : une immersion au coeur du Mal avec 2 grands romans "horrifiques ou horribles" :



- Mariana Enriquez, Notre part de nuit, Éditions du sous-sol

- Jérémy Fel, Nous sommes les chasseurs, Rivages



Le musicien anglais Damon Albarn (Blur, Gorillaz et The Good, the Bad and the Queen) pout la sortie de son nouvel album solo "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows".