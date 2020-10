Entrez sans frapper : Patrice Leconte/Josef Schovanec/Sébastien Ministru sur Auvio

La chronique de Josef Schovanec : Bernardo, le fidèle serviteur de Zorro.



Le Waterloo Historical Film Festival est de retour pour une huitième séance du 15 au 18 octobre. Patrice Leconte en est l'invité d'honneur. Il reviendra sur sa carrière au cours d'une masterclass et la projection du film "Une Promesse" (sorti en 2013), ce samedi 17/10 à 17h00.



Il publie également son premier livre pour la jeunesse "Faites la tête" (Flammarion).



Avez-vous déjà rencontré... une vraie tête de linotte ? Une authentique tête de mule ? Patrice Leconte raconte et illustre les histoires peu banales de huit drôles de têtes pour s'amuser sans se casser la tête !



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petitmangin (La Manufacture de Livres), qui a remporté le Prix Stanislas du premier roman.



C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choississent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes.