Entrez sans frapper : Aurélien Bellanger/Xavier Vanbuggenhout/Gorian Delpâture sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout : - « J'ai tué le soleil » de Winshluss (Gallimard BD) - « Alerte 5 » de Max de Radiguès (Casterman) - « L'Institut Fluide Glacial de la recherche pour l'Umour présente les ouvrages de Geoffroy Monde », sous le haut patronage de Goossens (Fluide Glacial) Aurélien Bellanger, écrivain français, chroniqueur radio et philosophe de formation, pour son pour roman "Téléréalité" (Gallimard). Le coup de coeur de Gorian Delpâture : « Harpie » de Megan Hunter (Globe). Voilà maintenant quelques années que Lucy Stevenson a délaissé aspirations personnelles et doctorat de lettres classiques pour jouer les épouses modèles et les jeunes mamans parfaites, capables de tout mener de front dans un quotidien répétitif mais, somme toute, confortable. Un jour pourtant, un simple sms vient tout bouleverser. Un certain David Holmes lui apprend que sa femme, Vanessa, couche avec Jake, le mari de Lucy. Elle qui avait parfois des soupçons coupables, elle qui éprouvait le sentiment fugace de passer à côté de sa vie, la comparaison avec Vanessa l'achève. C'est une collègue biologiste de Jake, la cinquantenaire accomplie, sans enfant. Une femme libre. Tout ce qu'elle n'est pas. Pour survivre à la crise qui s'ensuit, Lucy commence à se dédoubler, à convoquer le mythe de la harpie, ressurgie de l'enfance et des études de lettres, et à vouer une passion aux catastrophes naturelles, tornades et tsunamis. Le jour où Jake, pour en finir, lui propose de se venger, en le faisant souffrir trois fois, elle qui, avant, n'aurait pas fait de mal à une mouche, elle qui se croyait policée, civilisée, épouse modèle et femme aimante, elle est prête.