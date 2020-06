Entrez sans frapper : Thomas Dutronc/La Bagarre/Patricia Vanneste/Guillermo Guiz/Bernard Dobbeleer/Michel Dufranne/Jean-Marc Panis/ sur Auvio

Le guitariste et chanteur français Thomas Dutronc sort « Frenchy » chez Blue Note France. Quatorze standards de la chanson française, avec des invités de marque, notamment Diana Krall à Iggy Pop pour une reprise de « C'est si bon »... Il est notre invité ce lundi.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : la renaissance d'une revue polar : ALIBI. Et un focus sur un auteur belge, probablement le plus poissard des auteurs belges : Éric Neirynck.



Thomas Dutronc pour son nouvel album "Frenchy".



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale. Avec Michel Dufranne et Guillermo Guiz.



On redémarre "Love songs", le feuilleton de Jean-Marc Panis qui décortique cette sacrée affaire qu'est le sentiment amoureux, à travers les grandes chansons qui l'ont évoqué. Aujourd'hui, un gros morceau : le chagrin d'amour et l'amour inconditionnel. Et c'est Patricia Vanneste, violoniste et chanteuse, elle a pris le large pour s'éloigner de Balthazar, fameux groupe qu'elle avait co-fondé, pour voyager sur les belles routes solitaires et enneigées de son nouveau projet Sohnarr.