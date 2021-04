Entrez sans frapper : Dick Tomasovic/Emmanuelle Lambert/Nicolas Herman/Sébastien Ministru/Gorian Delpâture sur Auvio

Nouvelle diffusion de « L'objet Pop » de Nicolas Herman : le pont de Brooklyn à New York. Nouvelle diffusion de l'émission spéciale 30 ans de « Edward aux mains d'argent » de Tim Burton, avec Johnny Depp et Winona Ryder. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg Nouvelle écoute de la chronique « Boing Boum Tchak » de Sébastien Ministru : « Un crime sans importance » d'Irène Frain (Ed. Seuil). Ce jeudi, nous commémorons les 35 ans de la mort de Jean Genet. On en parle avec Emmanuelle Lambert qui gère l'édition, avec Gilles Philippe, de « Jean Genet : Romans et poèmes », qui paraît le 29 avril à La Pléiade. Emmanuelle Lambert est agrégée de lettres modernes et docteur ès lettres avec une thèse sur l'œuvre théâtrale de Jean Genet. « Les méchants de la fiction » : avant-dernier épisode de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Oui, je sais, ça passe vite quand on a bien peur. Aujourd'hui, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous emmènent dans les vagues de l'océan pacifique. Il va y avoir des pirates, une île curieuse et un monstre gigantesque avec plein de tentacules : Cthulhu.