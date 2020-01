Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

À l'occasion de la sortie du film « Judy », focus sur l'actrice, chanteuse et danseuse américaine, mère de Liza Minnelli, vedette de la MGM, qui accède à la consécration en 1939 avec « Le Magicien d'Oz » de Victor Fleming, alors qu'elle n'a que 17 ans... Elle y incarne le rôle de Dorothy, orpheline aux couettes et souliers rouges transportée dans un monde féerique...



L'objet Pop de Nicolas Herman : la Tesla.



Spéciale Judy Garland, à l'occasion de la sortie du film "Judy" de de Rupert Goold, avec Renée Zellweger. Hiver 1968.



La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu'elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d'Oz. Judy a débuté son travail d'artiste à l'âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu'elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu'elle se prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d'aller de l'avant ?



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Le courage des autres" d'Hugo Boris (Grasset).



Hugo Boris vient de passer sa ceinture noire de karaté lorsqu'il fait face à une altercation dans le RER. Sidéré, incapable d'intervenir, il se contente de tirer la sonnette d'alarme. L'épisode révèle une peur profonde, mélange d'impuissance et de timidité au quotidien. Trait de caractère personnel ou difficulté universelle à affronter l'autre en société ? Ce manque de courage l'obsède. Sa femme lui suggère de « se faire casser la gueule une bonne fois pour toutes » pour l'exorciser. Mais Hugo Boris est écrivain, alors, pendant quinze ans, il consigne sur le vif ces situations d'effroi dans les transports en commun. Il peint aussi le ravissement d'une rencontre, l'humanité d'un dialogue, l'humour d'un échange imprévu. À travers ces miscellanées heureuses ou tragiques, il décrypte une mythologie contemporaine, celle du métro et du RER, et cherche à appréhender ses craintes, à la maîtriser par la distance, la littérature ou... la lecture de Dragon Magazine ! Il tente aussi de conjurer sa peur en guettant le courage des autres sous toutes ses formes, profondément admiratif de tous ceux qui parviennent à intervenir lorsqu'une situation les interpelle, les sollicite, exige une prise de parole, un geste. Il dessine un hommage à tous ceux qu'il a vu avoir, sous ses yeux, le cran qui lui manquait. Et se demande si le courage est contagieux.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Selfie

- Adoration

- Les siffleurs