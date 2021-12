Entrez sans frapper : Spéciale Jacques Villeret/Anne Rice/Xavier Vanbuggenhout/Gorian Delpâture sur Auvio

Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout : - Edgar P Jacobs, le rêveur d’Apocalypse de François Rivière et le dessin de Philippe Wurm (Glénat) - Maxiplotte de Julie Doucet (à l’association) - La Cellule de Soren Seelow avec Kevin Jackson, et le dessinateur Nicolas Otero (Les Arènes) Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "American Predator" de Maureen Callahan (Sonatine). C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Il a réellement existé, et pourtant, vous ignorez son nom... Pour l'instant. Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 1er au 2 février 2012, la jeune Samantha Koenig termine son service dans un petit stand de café battu par la neige et le vent. Le lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse : on y voit un inconnu emmener l'adolescente sous la menace d'une arme. Commence alors une véritable chasse à l'homme, qui permet au FBI de mettre la main sur un suspect potentiel, Israel Keyes. Un homme qui semble pourtant au-dessus de tout soupçon, honnête travailleur et père d'une petite fille. À travers une enquête digne des meilleurs thrillers, Maureen Callahan retrace le parcours meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain, sans jamais être inquiété. Véritable voyage au coeur du mal, American Predator pénètre les rouages angoissants d'un esprit malade et ceux, grippés, d'une machine policière empêtrée dans ses luttes internes. Un périple sauvage, aux confins de la folie. Nouvelle écoute de l'émission spéciale Jacques Villeret pour les 15 ans de sa mort en janvier 2020. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. Focus sur l'écrivaine américaine Anne Rice décédée ce 11 décembre 2021.