Entrez sans frapper : Erik Orsenna/L'injuste destin du Pagolin/La Bagarre/Laurence Bibot/Gorian Delpâture/Dick Tomasovic/Thierry Hellin sur Auvio

« Cette idée qu'on peut morceler la réalité vivante n'est pas seulement une idée fausse, c'est une idée qui peut être meurtrière. » Comment repenser nos modes de vie pour mieux affronter les crises à venir ? On se posera la question avec l'académicien et ambassadeur de l'Institut Pasteur à Paris, Erik Orsenna.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 20.



L'académicien Erik Orsenna, ambassadeur de l'Institut Pasteur à Paris vient de publier "Tracts de Crise (N°21) - L'Unité de la vie", sorti le 28 mars chez Gallimard.



Face au coronavirus et au confinement, les éditions Gallimard mettent en ligne gratuitement chaque jour un à deux « Tracts de crise » signés par les grandes plumes de la Maison, afin de réfléchir aux questions que soulève l'épidémie et garder le lien avec le lecteur.



Cette épidémie nous contraint de revenir à l'évidence : la vie est unique. Ce concept de « santé globale » est développé dans le monde entier, à l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) comme à l'Institut Pasteur, notamment avec le professeur Arnaud Fontanet. Si l'environnement va mal, comment les animaux peuvent-ils aller bien? L'idée de frontières étanches entre les partenaires du vivant est une idée fausse. Cette idée qu'on peut morceler la réalité vivante n'est pas seulement une idée fausse, c'est une idée qui peut être meurtrière.



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine. Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Donald Duck / Daffy Duck.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Gorian Delpâture et Myriam Leroy.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : un extrait de "M Train" de Patti Smith.