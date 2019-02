Entrez sans frapper 14/02/2019 - en direct de la Foire du Livre de Bruxelles - Entrez sans frapper...

L’écrivain américain Michael Chabon, Prix Pulitzer en 2001, qui est l'un des invités d'honneur de la Foire cette année. Et PPDA pour son nouveau roman "La vengeance du loup"… Les sorties musique avec Luc Lorfèvre : - Le nouvel album du groupe de musique électronique britannique Ladytron - Stephan Eicher : "Hüh !" - Yann Tiersen : "All" (concert à Bozar à Bruxelles le 22 février) - "Next.Ape", le nouveau projet jazz/trip-hop du batteur jazz Antoine Pierre (concert le 15/2 au PBA de Charleroi et le 16/2 au Reflektor à Liège) L’écrivain, essayiste et scénariste américain Michael Chabon, Prix Pulitzer en 2001 pour « Les Extraordinaires Aventures de Kavalier & Clay », est l'un des invités d'honneur de la Foire du Livre. Son dernier roman s'intitule "Moonglow" (Robert Laffont). En 1947, à la synagogue de Baltimore, un jeune vétéran de la guerre de 39-45 épouse une réfugiée française. Sur le bras, elle porte un tatouage de chiffres bleus. Fragile et fantasque, elle est hantée par des visions d’un cheval écorché qui semble symboliser pour elle toute l’horreur nazie. À l’opposé, le marié, maquettiste de fusées, fasciné par la conquête spatiale, mesure tout à l’aune de la raison. Mais il a participé à la libération du camp de concentration de Dora et il sait quel prix certains hommes ont payé les avancées scientifiques. Les terreurs, les fugues, les séjours en hôpital psychiatrique de son épouse tant aimée achèvent de bouleverser le socle de ses certitudes. Babelio, le réseau social du livre et des lecteurs, vous donne rendez-vous le 14 février entre 17h00 et 18h30 à la Foire du Livre pour rencontrer votre livre âme-soeur lors d’un grand bookdating. Venez avec un livre que vous aimez, une pépite que vous chérissez, un texte qui n’attend plus que de rencontrer de nouveaux lecteurs. Vous aurez quelques minutes seulement pour le présenter à différents lecteurs et les convaincre qu’ils doivent absolument le lire. Chaque lecteur vous présentera lui aussi un ouvrage… Ces idées de lecture sauront-elles vous séduire ? Les participants qui auront convaincu le plus de lecteurs de lire leur livre coup de coeur repartiront avec des cadeaux offerts par Babelio et la Foire du Livre de Bruxelles… On en parle avec Pierre Fremaux, cofondateur de Babelio. Le journaliste, animateur de télévision et de radio, et écrivain français Patrick Poivre d'Arvor pour son nouveau roman "La vengeance du loup" (Grasset). Charles s’ennuie ferme sur les bancs de l’école. Mais au fond de lui, le jeune garçon sent que sa vie est ailleurs. Il brûle d’un appétit vorace et ses rêves sont hantés par les plus hautes destinées. A douze ans, Charles perd sa mère. Elle était tout pour lui : sa confidente, son inspiratrice, son idole. Sur son lit de mort, elle lui révèle qu’ il n’est pas le fils de l’homme qu’il croyait être son père. Son père biologique se nomme Jean-Baptiste d’Orgel, un acteur connu du grand public. Le monde de Charles s’écroule, il ne lui reste que son ambition… "La La Langue" de Joëlle Scoriels.

Émission Entrez sans frapper