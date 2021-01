Entrez sans frapper : Caroline De Mulder/Sébastien Ministru/Josef Schovanec sur Auvio

La chronique de Josef Schovanec : McDonald's.



L'autrice belge Caroline De Mulder pour son nouveau roman "Manger Bambi" (Gallimard/La Noire).



Bambi, quinze ans bientôt seize, est décidée à sortir de la misère. Avec ses amies, elle a trouvé un filon : les sites de sugardating qui mettent en contact des jeunes filles pauvres avec des messieurs plus âgés désireux d'entretenir une protégée. Bambi se pose en proie parfaite. Mais Bambi n'aime pas flirter ni séduire, encore moins céder. Ce qu'on ne lui donne pas gratis, elle le prend de force. Et dans un monde où on refuse aux femmes jusqu'à l'idée de la violence, Bambi rend les coups. Même ceux qu'on ne lui a pas donnés.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "La familia grande" de Camille Kouchner (Seuil).



C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l'été. C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la familia grande.