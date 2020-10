Entrez sans frapper : Gabriel Yared/Sung-A Yoon/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « La solitude du marathonien de la bande dessinée » de Adrian Tomine (Cornélius)

- « Jusqu'ici tout allait bien... » de Ersin Karabulut (Fluide Glacial)

- « Tout va bien mon lapin ? » de Didier Paquignon (Le Tripode)



La réalisatrice française d'origine sud-coréenne Sung-A Yoon pour son docu "Overseas".



Le film sera projeté le 18/10 à 17h00 au CIVA à Bruxelles, dans le cadre de la 12ème édition du Festival Millenium (le festival du film documentaire), qui a lieu du 16 au 25 octobre à Bruxelles. Mais aussi le 22/10 à 19h30 au Cinéma Vendôme à Bruxelles, le 12/11 à 20h00 au Centre Culturel de Genappe et le 18/11 à 19h00 au Kinograph à Bruxelles.



Aux Philippines, on déploie les femmes en masse à l'étranger comme aides ménagères ou nounous. Elles laissent souvent derrière elles leurs propres enfants, avant de se jeter dans l'inconnu. Dans un centre de formation au travail domestique, comme tant d'autres aux Philippines, un groupe de candidates au départ se préparent au mal du pays et aux maltraitances qui pourraient les atteindre. Lors d'exercices de jeux de rôles, les femmes se mettent tant dans la peau de l'employée que des employeurs.



Le compositeur et arrangeur français d'origine libanaise Gabriel Yared (César de la meilleure musique de film pour "L'Amant" en 1993 et en 1997, Oscar de la meilleure musique de film pour "Le Patient anglais") est l'un des invités d'honneur (avec Alexandre Desplat) de la 20ème édition du Film Fest Gent, qui s'ouvre aujourd'hui et jusqu'au 24/10. Il est notre invité !



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Apeirogon" de Colum McCann (Belfond).



Apeirogon, n.m. : figure géométrique au nombre infini de côtés.

Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à l'histoire vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme inédite ; une exploration tout à la fois historique, politique, philosophique, religieuse, musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini.