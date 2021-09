Entrez sans frapper 13/09/2021

"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix du vendeur : le retour.



Claire Castillon pour son roman "Son Empire" (Gallimard).



« Il la kidnappe. Comme un tour de magie. Je perds ma mère. J'ai sept ans. Il faut voir comment ça se passe. Le déroulement. Heure par heure. C'est intense. Ma mère est pourtant sur des rails. Je me la rappelle très bien à ce moment-là, qui trace, voûtée parfois, toujours à la besogne, comme une machine en quelque sorte. Et soudain, le choc. Il l'expédie ailleurs. Il la prend, il la vide, il se met dedans et il ne ressort jamais. »

Une femme rencontre un homme qui prétend l'aimer. Sa fille observe, impuissante, la prise de pouvoir progressive de cet homme jaloux, menteur, obsessionnel, voleur et paranoïaque, sur l'esprit de sa mère subjuguée.



Thierry Michel pour son docu. "L'École de l'Impossible", qui sort ce mercredi.



Le Collège Saint Martin, dans la banlieue liégeoise, en Belgique, accueille et forme plus de 400 jeunes dans l'enseignement général, mais surtout technique et professionnel. Une section est spécifiquement réservée aux jeunes en décrochage scolaire, ces « bras cassés de la vie », ces élèves en échec permanent qui, depuis l'école primaire, ont un « bulletin rouge » et sont exclus des autres écoles de la région. Ils ont entre 14 et 20 ans. Un tiers d'entre eux sont majeurs. Ils sont quasi tous enfants d'immigrés venus de 17 nationalités s'installer dans cette banlieue sidérurgique, où les hauts fourneaux qui ont fait la prospérité de la région se sont éteints voici 5 ans. Ils viennent à l'école parce que c'est obligatoire. C'est leur dernière chance de trouver une orientation professionnelle. Leurs enseignants sont conscients de l'enjeu de ces élèves et du défi qui est le leur. Ils ont choisi le collège en connaissance de cause, par vocation et passion pour leur métier.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : le grand plan de Massive Attack pour des tournées super basses émissions carbone.