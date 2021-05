Entrez sans frapper : Alain Damasio/Laurence Bibot/Josef Schovanec sur Auvio

"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix du seigneur. L'écrivain français de science-fiction et de fantasy Alain Damasio pour son roman pour ados "Scarlett et Novak" (Rageot Éditeur). Il sera en conversation avec Erri de Luca dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles, le vendredi 14 mai à 20h00 sur flb.be et en dédicaces chez Tropismes à Bruxelles ce jeudi 13 mai de 17 à 19h00. Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il a Scarlett avec lui. Scarlett, l'intelligence artificielle de son brightphone. Celle qui connaît toute sa vie, tous ses secrets, qui le guide dans la ville, collecte chaque donnée, chaque information qui le concerne. Celle qui répond autant à ses demandes qu'aux battements de son cœur. Scarlett seule peut le mettre en sécurité. À moins que... Et si c'était elle, précisément, que pourchassaient ses deux assaillants ? La chronique de Josef Schovanec : "La Dame aux camélias", un roman d'Alexandre Dumas.