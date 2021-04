Entrez sans frapper : Leïla Slimani/Spéciale "Pretty Woman"/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout/Dick Tomasovic/Josef Schovanec sur Auvio

Nouvelle diffusion de la chronique de Josef Schovanec : Bernardo, le fidèle serviteur de Zorro.



Nouvelle diffusion de la spéciale sur les 30 ans de "Pretty Woman", un film de Garry Marshall avec Richard Gere et Julia Roberts.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Nouvelle diffusion des sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Tunnels » de Rutu Modan (Actes Sud BD)

- « Menotte et Quenotte » de Michel Esselbrügge (L'employé du moi)

- « Shangai Chagrin » de Léopold Prudon (L'Association)



Nouvelle diffusion de l'interview avec Leïla Slimani pour la BD "À mains nues Tome 1 (1900-1921)" (Les Arènes), qui retrace la vie de Suzanne Noël, première femme chirurgienne esthétique en France.



« Monsieur, ce sont des idées bien rétrogrades que vous exposez là. Bientôt les femmes seront médecins, ingénieures, avocates... Aucune nation moderne ne peut se priver de l'intelligence de la moitié de sa population. » Elle s'appelait Suzanne Noël. Médecin, féministe, elle redonnait un visage aux gueules cassées.



Feuilleton "Les méchants de la fiction" : on continue notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction avec le 7ème épisode de la série écrite et réalisée par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. Cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à un personnage tout seul mais à un type de monstres très méchants. Des monstres issus du folklore haïtien : les zombies.