Entrez sans frapper 13/02/2019 - Entrez sans frapper - 13/02/2019

Dans son nouveau roman, Tahar Ben Jelloun parle avec beaucoup d’humour d’un des maux du siècle, dont lui-même souffre : l’insomnie… Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Hugues Dayez : - Alita - If Beale Street could talk - Can you ever forgive me ? - Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? L’H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Elizabeth L. Banks, pionnière du journalisme d’immersion, à l’occasion de la partition de « Dans la peau d’une domestique anglaise et autres immersions d'une journaliste américaine dans le Londres victorien » (Payot). En 1892, une jeune Américaine du nom d'Elizabeth L. Banks débarque à Londres avec l'espoir de percer dans le journalisme. Convaincue que les Anglaises doivent prendre modèle sur ses compatriotes pour obtenir plus de liberté, elle décide de dénoncer les conditions de travail des femmes les plus modestes, mais aussi de briser les préjugés de tous bords. Elle qui ne sait pas coudre un bouton se fait alors passer pour domestique, balayeuse de rue, bouquetière puis blanchisseuse. Elle interprète ces rôles avec autant de sérieux que d'humour, et pour stigmatiser la "toute-puissance du dollar" elle endosse en outre celui d'une de ces riches Américaines venues s'acheter en Angleterre une généalogie fantaisiste ou un époux aristocrate. L’écrivain, poète et peintre franco-marocain Tahar Ben Jelloun pour son nouveau roman "L'insomnie" (Gallimard). « S’il vous plaît… un petit peu de sommeil… un petit peu de cette douce et agréable absence… Une simple échappée, une brève escapade, un pique-nique avec les étoiles dans le noir... » Grand insomniaque, un scénariste de Tanger découvre que pour enfin bien dormir il lui faut tuer quelqu’un. Sa mère sera sa première victime. Hélas, avec le temps, l’effet s’estompe… Il doit récidiver. Le scénariste se transforme en dormeur à gages. Incognito, il commet des crimes qu’il rêve aussi parfaits qu’au cinéma. Plus sa victime est importante, plus il dort. Et c’est l’escalade. Parviendra-t-il à vaincre définitivement l’insomnie ? Rien n’est moins sûr. Une erreur de scénario, et tout peut basculer. Expo avec Romain Detroy et un focus sur Florence Laprat, une jeune peintre/plasticienne bruxelloise qui commence à beaucoup faire parler d'elle dans le milieu de l'art contemporain. Elle a exposé à la Tate Modern de Londres l'année dernière et a remporté la Bourse de la Fondation Moonens. Elle exposera à La Médiatine à Bruxelles, du 15 février au 17 mars, dans le cadre du Prix Médiatine et réalisera également une exposition/performance le 22 février à 18h à la Fondation Moonens à Bruxelles.

Émission Entrez sans frapper