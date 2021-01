Entrez sans frapper : Spéciale Daniel Balavoine/Sébastien Ministru/Nicolas Herman/Hugues Dayez sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Osez Joséphine" d’Alain Bashung.



Ce jeudi 14 janvier, cela fera 35 ans que Daniel Balavoine nous a quittés.

On en parle avec François Alquier, qui publie "Daniel Balavoine : Un homme vrai" (Pygmalion).



« Il existe déjà une vingtaine de biographies sur Daniel Balavoine, alors, à quoi bon y revenir ? Que dire de plus ? Je me suis longtemps posé la question sur la légitimité d’une telle entreprise. Et pourtant, voici l’ouvrage le plus intime sur le chanteur qui offre enfin la parole à ses proches (famille, musiciens de toutes les époques, amis, ex-compagnes…). Ce livre, loin d’être uniquement hagiographique, est celui d’une enquête sur un personnage hors du commun qui, trente-cinq ans après sa mort, continue de fasciner. »



L’Objet Pop de Nicolas Herman : la Statue de la Liberté.



Les sorties ciné en VOD avec Hugues Dayez :



- "Le blues de Ma Rayney" sur Netflix

- "I’m your woman" sur Amazon

- "Years and Years" sur Auvio