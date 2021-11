Entrez sans frapper 12/11/2021

Alexandra Kondy Longuet pour son docu. "Chasser les dragons".

Le film sera à Flagey à Bruxelles les 12, 19 novembre et 26 novembre. Le 18/11 au Cinéma Caméo à Namur. Le 22/11 au Cinéma Le Parc - les Grignoux à Liège. Et le 29/11 à 20h35 sur La Trois.



Refuge inespéré fait de préfabriqués au cœur d'une cité ardente, la salle de consommation est ouverte chaque jour de l'année. Car il en est de certaines choses qui ne connaissent ni répit, ni repos, ni trépas. On y revient encore et encore, car ici, enfin, on est quelqu'un. Alors qu'un lieu semblable doit s'ouvrir à Bruxelles, une plongée dans un quotidien caché et pourtant si proche.



Jason Reitman (réalisateur) et Gil Kenan (co-scénariste) pour le film "Ghostbusters : Afterlife" (S.O.S. Fantômes : L'Héritage).



Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.



La chanson de Pompon : BENNY B. : "Vous êtes fous !".