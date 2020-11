Entrez sans frapper : Les 30 ans de "Total Recall"/Alexandra Kandy Longuet/Dick Tomasovic/Sébastien Ministru/Laurence Bibot sur Auvio

La chronique « J'entends des voix » de Laurence Bibot : la voix des psys. Le Mois du Doc 2020 a lieu jusqu'au 30 novembre. On en parle avec Alexandra Kandy Longuet pour son documentaire « Nouvelle-Orléans, laboratoire de l'Amérique », à voir sur Sooner.be Le 29 août 2005, Katrina, l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire des Etats-Unis, ravage la Nouvelle-Orléans. La ville est réduite à néant et vidée de l'intégralité de ses habitants. La catastrophe devient rapidement l'occasion d'une renaissance, d'un nouveau départ, où chacun a sa carte à jouer. A situation d'urgence, mesures d'urgences, et le désastre devient aussi l'opportunité de mener, en accéléré, une politique ultra libérale, avec pour effet d'intensifier les inégalités économiques, sociales et raciales préexistantes. Au-delà de la Nouvelle-Orléans elle-même, la reconstruction dévoile les fractures sociales d'un pays entier, où les écarts n'ont de cesse de se creuser, et ce malgré les années Obama. Le film culte de science-fiction « Total Recall » (1990) de Paul Verhoeven fête ses 30 ans et ressort en version 4K restaurée numériquement à partir du 18 novembre. Ce succès au box-office américain, avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone, était l'un des films les plus chers jamais réalisés au moment de sa sortie. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. Le « Boing Boum Tchak » de Sébastien Ministru : « Les impatientes » de Djaïli Amadou Amal (Éditions Emmanuelle Collas). Ramla, Hindou et Safira. Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce magnifique roman retrace le destin de Ramla, 17 ans, arrachée à son amour pour être mariée de force avec Alhadji Issa, un homme riche et déjà marié. Hindou, sa sœur du même âge, est contrainte d’épouser Moubarak, son cousin, alcoolique, drogué et violent. Quant à Safira, 35 ans, la première épouse d’Alhadji Issa, elle voit d’un très mauvais œil l’arrivée dans son foyer de la jeune Ramla, qu’elle veut voir répudiée. Pour les aider dans cette étape importante et difficile de leur vie, leur entourage ne leur donne qu’un seul et même conseil : Patience ! Mariage précoce forcé, viol conjugal, consensus et polygamie. Avec Les Impatientes, Amal brise les tabous en dénonçant la condition de la femme dans le Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes.