Entrez sans frapper : Tatiana de Rosnay/La Bagarre/Éric Russon/Jacques De Pierpont sur Auvio

Qu'est-ce que le futur peut nous réserver ? Dans "Les Fleurs de l'ombre", Tatiana de Rosnay nous plonge en 2034, dans un futur proche ultra-connecté, déshumanisé et plutôt inquiétant où l'on pourrait bien n'être en sécurité nulle part, pas même dans notre intimité...



L'écrivaine française Tatiana de Rosnay pour son roman "Les Fleurs de l'ombre" (Robert Laffont/Héloïse d'Ormesson). Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute s'immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ?



