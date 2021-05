Entrez sans frapper : Myriam Leroy et Florence Hainaut/Joëlle Scoriels/Hugues Dayez/Sébastien Ministru sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "En blue jeans et blouson d'cuir" de Salvatore Adamo.



Florence Hainaut et Myriam Leroy pour leur film "#SALEPUTE", diffusé ce mercredi soir sur La Une à 20h30.



Florence Hainaut et Myriam Leroy, journalistes, ont subi des cyberviolences comme 73% des femmes dans le monde. En partant des discours de haine en ligne, elles emmènent le spectateur dans un récit international, à la fois intime et politique, qui dresse un état des lieux alarmant de la misogynie.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : Harcèlement, pute et mépris, il y en a un peu plus, je vous le mets ?



Les sorties ciné en VOD avec Hugues Dayez :



- Our friend ( VOD)

- The Mitchell vs The Machines (Netflix)

- Wendy (VOD)