Entrez sans frapper : Collapsus par Laurent Aillet/La Bagarre/Laurence Bibot/Charlie Dupont/Gorian Delpâture sur Auvio

L'effondrement global de la civilisation est-il pour demain ? On en parle avec Laurent Aillet qui a collaboré à l'édition du livre "Collapsus : Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète", dans lequel 40 spécialistes, penseurs comme praticiens, donnent leur point de vue sur « l'effondrement » au regard de leur discipline. Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Charlie Dupont. « Le son du jour » de Laurence Bibot. Laurent Aillet qui a collaboré à l'édition (avec Laurent Testot) du livre "Collapsus : Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète", paru en février 2020 chez Albin Michel. Réchauffement climatique, extinction de centaines de milliers d'espèces, pollutions globales, guerres de l'eau et d'autres ressources, migrations massives... tous ces dangers convergent et se démultiplient en un péril unique que certains ont commencé à envisager : celui d'un effondrement global de la civilisation, voire de la biosphère elle-même, engagée dans une tragique « sixième extinction ». Première grande synthèse sur cette question d'urgence, quarante spécialistes de toutes disciplines nous livrent ici le fruit de leurs travaux - les philosophes Dominique Bourg et Christian Godin, l'agronome Pablo Servigne, les historiens Jean-Baptiste Fressoz et Valérie Chansigaud, le militante écologiste Lamya Essemlali et la femme politique Delphine Batho, l'ingénieur Philippe Bihouix, la juriste Valérie Cabanes, le biologiste Pierre-Henri Gouyon, le journaliste Stéphane Foucart, l'économiste Gaël Giraud et tant d'autres. Sous la direction du journaliste Laurent Testot et de l'expert en risques Laurent Aillet, Collapsus dresse un état des lieux et nous aide à comprendre les dynamiques en cours afin d'engager nos choix citoyens. Une quarantaine d'auteurs experts et militants pour l'ouvrage de référence sur la collapsologie. La chronique de Gorian Delpâture : "Vieille peau" de Christophe Kauffman (Éditions du Basson) et "Le chien noir" de Lucie Baratte (Éditions du Typhon). La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement. Avec Gorian Delpâture et Laurence Bibot.