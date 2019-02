Entrez sans frapper 12/02/2019 - Entrez sans frapper - 12/02/2019

Il sera question d’un cycle consacré à Claude Chabrol, cinéaste truculent et libre-penseur, sur Arte mais aussi des 30 ans de la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeiny contre Salman Rushdie, à la suite de la publication de son roman « Les Versets sataniques ».



Dans "À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy, il sera question d’une spéciale "Wes Anderson sur Internet".



Atome et leur nouvel album « Voie Lactée », qui sort ce vendredi 15 février. En concert le 15/02 au Botanique à Bruxelles, le 9/03 à L’Eden à Charleroi (en première partie de Feu ! Chatterton) et le 20/07 aux Francos de Spa. Et en live dans l’émission.



Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout :



- Coffret 2 DVD "Raoul Servais - Courts-métrages / Documentaire"

- "Depardon Psychiatrie Coffret 3 films (San Clemente, Urgences, 12 jours)" de Raymond Depardon

- "Spermula" de Charles Matton



Spéciale Claude Chabrol, cinéaste truculent et libre-penseur, à l'occasion d'un cycle sur Arte le dimanche 17 et lundi 18 février à partir de 20h50 (et en replay sur arte.tv), avec trois films (La cérémonie, Le boucher, Juste avant la nuit) et un portrait de Cécile Maistre-Chabrol : "Chabrol, l’anticonformiste", sa belle-fille, qui fut aussi sa proche collaboratrice pendant 25 ans. Elle est notre invitée.



Le 14 février, cela fera 30 ans que l'ayatollah Khomeiny a lancé une fatwa contre l’écrivain britannique d'origine indienne, Salman Rushdie, à la suite de la publication de son roman « Les Versets sataniques ».



À l'aube d'un matin d'hiver, un jumbo jet explose au-dessus de la Manche. Au milieu de membres humains éparpillés et d'objets non identifiés, deux silhouettes improbables tombent du ciel : Gibreel Farishta, le légendaire acteur indien, et Saladin Chamcha, l'homme des Mille Voix, self-made man et anglophile devant l'éternel. Agrippés l'un à l'autre, chantant à qui mieux-mieux, ils atterrissent sains et saufs, ô miracle, sur une plage anglaise enneigée... Gibreel et Saladin ont été choisis pour être les protagonistes de la lutte éternelle entre le Bien et le Mal. Mais qui est qui ? Les démons peuvent-ils être angéliques ? Les anges sont-ils des diables déguisés ? Tandis que les deux hommes rebondissent du passé au présent et du rêve en aventure, nous sommes spectateurs d'un extraordinaire cycle de contes d'amour et de passion, de trahison et de foi, avec, au centre de tout cela, l'histoire de Mahmoud, prophète de Jahilia, la cité de sable - Mahmoud, frappé par une révélation où les versets sataniques se mêlent au divin.



On en parle avec Ramine Kamran, sociologue et philosophe.

