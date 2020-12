Entrez sans frapper : Richard Curtis/À bout de souffle/Dick Tomasovic/Éric Russon/Pompon sur Auvio

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : la fille des premières fois. Spéciale Richard Curtis, le réalisateur des comédies romantiques à succès comme "Quatre mariages et un enterrement" (1994), "Coup de foudre à Notting Hill" (1999), "Le Journal de Bridget Jones" (2001), "Bridget Jones : L'Âge de raison" (2004) et "Love actually" (2003). Mais aussi les 60 ans du film "À bout de souffle" de Jean-Luc Godard. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. La chanson de Pompon : Henry Cording (alias Henri Salvador) : "Rock'n'Roll Mops".