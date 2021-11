Entrez sans frapper 11/11/2021

L'objet Pop de Nicolas Herman : le Pop It.



L'auteur-compositeur, arrangeur, pianiste et chroniqueur français André Manoukian pour son livre "Sur les routes de la musique" (Harper Collins) et son album "Les pianos de Gainsbourg" (sorti en avril 2021).



"Sur les routes de la musique" : Savez-vous que Pythagore a créé la gamme à douze notes en s'inspirant des pyramides d'Egypte ? Que le loup est l'inventeur du chant choral ? Ou que Bach brillait pour ses battles d'impro ? À travers quarante chroniques, André Manoukian retrace une histoire fascinante et méconnue de la musique, un art qui puise sa source en Orient, dans les raffinements des civilisations indiennes, perses ou égyptiennes. Ces influences ont irrigué la musique occidentale, qui évolue au fil des siècles sous l'impulsion de personnages extraordinaires, musiciens, penseurs, religieux ou scientifiques. Des instruments préhistoriques au chant des planètes, des philosophes antiques au rap, André Manoukian nous initie à cet art et nous dévoile par touches les petites histoires qui ont fait la grande musique.



"Les pianos de Gainsbourg" : Pour le 30ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, André Manoukian, pianiste de Jazz, homme de médias adoré par le public français nous offre un album aux ambiances piano bar, feutré, élégant et sensuel. Le père de Serge Gainsbourg était pianiste de bar, Serge Gainsbourg lui-même s'est frotté dans sa jeunesse à ce métier exaltant et ingrat à la fois. Pour lui rentre cet hommage André Manoukian s'entoure d'icônes féminines que n'aurait certainement pas renier Serge Gainsbourg. Autour d'André Manoukian un casting étonnant, Mélody Gardot chante la javanaise, Isabelle Adjani dont le grand serge avait produit un album début des 80's chante sous le soleil exactement , Camélia Jordana reprend black trombone , on retrouve aussi Camille Lellouche Elodie Frégé et Rosemary Stanley (Moriarty).



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix de Manu Bonmariage.