Entrez sans frapper : Spéciales Fritz Lang et Gérard Oury/Dick Tomasovic/Éric Russon/Jacques De Pierpont sur Auvio

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Porte des lilas.



Les 45 ans de la mort de Fritz Lang (le 2 août 1976).



Les 15 ans de la mort de Gérard Oury (le 19 juillet 2006).



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chanson de Pompon : "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-To-Die-Rag" de Country Joe McDonald and The Fish.