Entrez sans frapper : L'histoire de Little Rock par Thomas Snégaroff/La Bagarre/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru sur Auvio

L'histoire de Little Rock 4 septembre 1957, Little Rock, Arkansas, rentrée des classes sous le signe de la fin de la ségrégation scolaire. Les neuf enfants noirs inscrits au lycée jusque-là réservé aux seuls blancs sont encerclés par une foule hystérique. On en parle avec Thomas Snégaroff, auteur du livre "Little Rock, 1957 : L'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique".



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Pucelle, tome 1 : Débutante » de Florence Dupré La Tour (Dargaud)

- « Charlotte impératrice Tome 2 - L'Empire » de Fabien Nury et Matthieu Bonhomme (Dargaud)

- « L'Homme qui tua Chris Kyle » Fabien Nury et Brüno (Dargaud)



Le journaliste et historien français, spécialiste des États-Unis contemporains, Thomas Snégaroff pour son livre "Little Rock, 1957 : L'histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique" (Tallandier).



La photographie de l'une des Neuf, Elizabeth Eckford, 15 ans, huée et insultée, fait la une des journaux le lendemain. L'Amérique est bouleversée. Commence alors un bras de fer qui oppose le gouverneur de l'Arkansas Orval Faubus au président des États-Unis Dwight Eisenhower. Thomas Snégaroff, spécialiste des États-Unis, est allé sur place pour enquêter sur cet épisode majeur de l'histoire de la lutte pour l'égalité des droits. Grâce à des témoignages inédits et des archives publiques exploitées pour la première fois, il nous livre un récit captivant et émouvant qui brosse un portrait de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "La vie mensongère des adultes", le nouveau roman de Elena Ferrante (Gallimard).



Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier.