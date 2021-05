Entrez sans frapper : Spécale Bob Marley/Nicolas Herman/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Urgence climatique : Il est encore temps ! » d'Etienne Lécroart et Ivar Ekeland (Casterman)

- « L'aventure géopolitique T. 1 : La déforestation » de Ludovic Danjou Mister, Adrian Martin et Mister Geopolitix (Soleil)

- « Le petit livre de l'écologie » d'Hervé Bourhis (Dargaud)

- « Extinctions, le crépuscule des espèces » de Jean- Baptiste de Panafieu et Alexandre Franc (Dargaud)

- « Le choeur des femmes », adapté du roman de Martin Winckler, de Aude Mermilliod (Le Lombard)



Ce mardi, c'est les 40 ans de la mort du plus grand musicien de reggae au monde, Bob Marley.



On en parle avec le journaliste musical français Francis Dordor qui publie "Bob Marley : Le dernier prophète" (GM Éditions).



Trente-sept ans après sa mort suite à une fulgurante carrière, Bob Marley reste une figure incontournable et des plus influentes. Ses chansons figurent toujours parmi les plus diffusées et ses disques parmi les plus vendus au monde. Son aura ne cesse de captiver les nouvelles générations. Rarement chanteur a su incarner à la fois la souffrance des plus démunis et l'espérance d'une vie meilleure. Rarement des chansons telles que Get Up Stand Up, No Woman, No Cry, etc... Des titres adoptés par autant de gens différents comme hymnes d'un combat visant à s'arracher à une condition intolérable. Pour comprendre ce phénomène unique dans l'histoire de la musique, Francis Dordor replonge dans la genèse du personnage, remonte le cours du temps.



L'objet Pop de Nicolas Herman : la lampe de bibliothèque.