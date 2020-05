Entrez sans frapper : Spéciale Tamla Motown/La Bagarre/Guillermo Guiz/Corentin Candi/Laurence Bibot/Josef Schovanec sur Auvio

Spéciale Tamla Motown



Focus sur le célèbre label de disques américain créé le 12 janvier 1959 par Berry Gordy à Détroit dans le Michigan. Temple de la soul music et du rythm'n'blues, on y retrouve Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross & the Supremes, The Temptations, Lionel Richie, les Jacskon 5, The Marvelettes... On en parle avec Gilles Pétard, producteur de disques, directeur de Motown France dans les années 70 et auteur du livre "Motown Soul & Glamour".



"Le son du jour" de Laurence Bibot.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Tamla Motown, le célèbre label de disques américain créé le 12 janvier 1959 par Berry Gordy à Détroit dans le Michigan (soit il y a 60 ans en 2019). Un beau livre « Motown » d'Adam White est paru en 2016 chez Textuel. Temple de la soul music et du rythm'n'blues, Motown, le label indépendant créé à Detroit par Berry Gordy en 1959 est devenu un style à lui tout seul. Sur fond de ségrégation, d'émeutes raciales et de lutte portée par les idéaux de Martin Luther King, l'histoire de ce label mythique ne pouvait être racontée sans éclairer un contexte historique d'une grande violence. Mais la Motown incarne aussi le glamour avec des artistes dont les hits mondialement connus nous jettent encore aujourd'hui sur la piste de danse. Outre les pochettes, portraits et ambiances urbaines, les archives du label ont permis de reproduire ici de savoureuses scènes de studio... Un régal ! On y retrouve Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross and the Supremes, The Temptations, Lionel Richie, Smokey Robinson and the Miracles, les Jackson 5, Michael Jackson, The Marvelettes, Martha & the Vandellas et bien d'autres.



On en parle avec Gilles Pétard, auteur du livre avec Florent Mazzoleni de "Motown Soul & Glamour" (Le Serpent à Plumes) en 2009. Gilles Pétard est un producteur de disques, directeur de Motown France dans les années 70 et collectionneur de disques de musique afro-américaine.



