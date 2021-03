Entrez sans frapper : Raphaël/Aucklane/Nicolas Herman/Sébastien Ministru sur Auvio

"L'objet Pop" de Nicolas Herman : la Renault 4L.



Raphaël pour la sortie de son nouvel album "Haute Fidélité" (sorti le 5 mars dernier).



La RTBF ne proposera pas de Décibel Music Awards cette année, mais une Belgian Music Week ! Les radios vont jouer le jeu toute la semaine en amont de l'émission télé, la « Belgian Music Night », prévue le samedi 14/03 sur Tipik.



Ce jeudi, focus sur le projet liégeois indie rock Aucklane.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Un bref instant de splendeur" de Ocean Vuong (Gallimard).



Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d'une lettre qu'un fils adresse à sa mère qui ne la lira jamais. Fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le pur produit d'une guerre oubliée. Son fils, dont la peau est trop claire pour un Vietnamien mais pas assez pour un Américain, entreprend de retracer leur histoire familiale : la schizophrénie de sa grand-mère traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les poings durs de sa mère contre son corps d'enfant, son premier amour marqué d'un sceau funeste, sa découverte du désir, de son homosexualité et du pouvoir rédempteur de l'écriture. Ce premier roman, écrit dans une langue d'une beauté grandiose, explore avec une urgence et une grâce stupéfiantes les questions de race, de classe et de masculinité...