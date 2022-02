Entrez sans frapper 11/02/2022

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : La fine fleur.



Ben Stassen et Benjamin Mousquet pour "Hopper et le Hamster des Ténèbres", le nouveau film d'animation 3D des studios belges nWave, qui sort le 16 février.



Le jeune Hopper est obsédé par l’aventure. Rien de bien surprenant, puisqu'il est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre explorateur. Il espère un jour suivre les traces de son père, mais sa maladresse et son manque d’assurance lui jouent souvent des tours. Personne dans le royaume ne lui ressemble : Hopper est mi-poulet, mi-lièvre. Lorsque le plus grand méchant du royaume - son propre oncle - s'échappe de prison pour trouver le Hamster des Ténèbres, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l’aide d’Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique…



Paloma Sermon-Daï pour son premier long-métrage documentaire "Petit Samedi", en lice pour le Magritte du Meilleur Documentaire.

Les Magritte du Cinéma 2022 sont remis ce samedi 12 février. Le film a eu le Bayard d’Or du meilleur film du FIFF 2020.



Damien Samedi a 43 ans. Quand il était enfant, dans son village wallon en bord de Meuse, on l’appelait le « Petit Samedi ». Pour sa mère Ysma, Damien est toujours son gamin, celui qu’elle n’a jamais abandonné lorsqu’il est tombé dans la drogue. Un fils qui a, malgré tout, cherché à protéger sa mère. Un homme qui tente de se libérer de ses addictions et qui fait face à son histoire pour s’en sortir.



La chanson de Pompon : LENY ESCUDERO, "Je t'attends à Charonne".