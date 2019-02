Entrez sans frapper 11/02/2019 - Entrez sans frapper - 11/02/2019

« Avec ce roman, Yann Moix revient à son thème de prédilection : l’amour (et ses dépendances : la jalousie, la haine, la rivalité, la séduction, l’addiction, etc…) » L’objet pop de Nicolas Herman : la célèbre brique Lego. Focus sur le Festival de Liège 2019 qui se déroule jusqu'au 23 février. On en parle avec Jean-Louis Colinet, le directeur/programmateur du festival et Léa Romagny, l’une des membres de la jeune Cie Greta Koetz, dont le spectacle « On est sauvage comme on peut » est créé au festival. Nous parlerons aussi du « Factory 2019 », dédié aux compagnies et artistes émergents, visible à partir du 21 février à Liège et les 24 et 25 février au MARS (Mons Arts de la Scène). La chronique de Josef Schovanec : l'essayiste japonaise, spécialisée dans le rangement et le développement personnel, Marie Kondō. Yann Moix pour son nouveau roman « Rompre » (Ed. Grasset). « Son livre prend la forme d’un dialogue imaginaire (à la manière du Neveu de Rameau de Diderot, ou de L’idée fixe de Paul Valéry) où Yann Moix bavarde, à la terrasse d’un café, avec un ami qui tente de le consoler à la suite de sa dernière déconvenue amoureuse… » Chronique polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : "Devant la mort", livre de poésies d'Hervé Prudon (Gallimard) et "La langue chienne" (Gallimard - Série Noire). "Devant la mort" : « Atteint d'un cancer diagnostiqué en août 2017, Hervé Prudon se savait condamné. Durant les deux derniers mois de sa vie, où il lui était devenu impossible d'écrire le roman qu'il avait ébauché, il remplira deux carnets de moleskine noirs d'une écriture tremblée. Une centaine de poèmes qui tous parlent de la mort à venir et frappent par leur lucidité et l'urgence dont ils sont un puissant témoignage. Ils dessinent en creux la personnalité d'un homme, porteur d'une douleur existentielle qu'il chercha toute sa vie à conjurer par la légèreté. » - Sylvie Péju.

