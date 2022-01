Entrez sans frapper 11/01/2022

Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « La Brigade Chimérique

- Ultime renaissance » de Serge Lehman, Gess et Stéphane De Caneva (Delcourt)

- « Demain : Acte 1 » de Leo, Rodolophe et Louis Alloing (Delcourt) - « Petit guide local, équitable et lombricompostable de l'effondrement (nouveau tome) » de Emile Bertier et Yann Girard, avec la participation d'un Faux Graphiste (Bandes Détournées)



Mathieu Palain pour son roman "Ne t'arrête pas de courir" (L'Iconoclaste), Prix Interallié 2021 et Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama 2021.



De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font face pendant deux ans, tous les mercredis. L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu'il rêvait d'une carrière de footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille malienne de dix-huit enfants, est à la fois un athlète hors norme et un cambrioleur en série. Quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour s'attaquer à une boutique de téléphonie. Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis. Ils ont grandi dans la même banlieue sud de Paris. Ils auraient pu devenir camarades de classe ou complices de jeux. Mathieu tente d'éclaircir « l'énigme Coulibaly », sa double vie et son talent fracassé, en rencontrant des proches. Il rêve qu'il s'en sorte, qu'au bout de sa course, il se retrouve un destin. Tout sonne vrai, juste et authentique dans ce livre. Mathieu Palain a posé ses tripes sur la table pour nous raconter ce face-à-face bouleversant. Quand la vraie vie devient de la grande littérature.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Celui qui veille" de Louise Erdrich (Albin Michel), Prix Pulitzer 2021.



Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine de pierres d'horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n'est pas près de fermer l'œil. Il est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement fédéral censé « émanciper » les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens. Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l'usine, Pixie, la nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à ceux d'un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa sœur aînée, dont elle est sans nouvelles. Pour « celui qui veille », n'ayant de cesse d'écrire aux sénateurs dans le but d'empêcher l'adoption de la loi, quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le meilleur de la nature humaine.