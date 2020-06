Entrez sans frapper : Spéciale Guillaume Apollinaire/La Bagarre/Joëlle Scoriels/Nicolas Herman sur Auvio

Spéciale Guillaume Apollinaire En 2018, on célébrait les 100 ans de la disparition du grand poète et écrivain français Guillaume Apollinaire. On en parle avec Laurence Campa, écrivain et spécialiste d'Apollinaire.



L'objet Pop de Nicolas Herman : le baby-foot ou kicker.



Nouvelle diffusion de notre spéciale sur le poète et écrivain français Guillaume Apollinaire pour les 100 ans de sa mort en 2018 (9 novembre 1918).

On en parle avec Laurence Campa, professeur de littérature française du XXe siècle (Poésie) à l'Université de Paris Nanterre, écrivain et spécialiste d'Apollinaire. Elle a entre autres écrit une biographie sur lui en 2013 chez Gallimard. Et elle publie dans la collection Poésie de Gallimard pour cet anniversaire : "Tout terriblement. Anthologie de poèmes illustrés" (Édition et préface de Laurence Campa).



Tout terriblement est un florilège des plus fameux poèmes d'Apollinaire illustrés d'œuvres des peintres proches du poète qui fut, on le sait, un critique d'art visionnaire. De Matisse à Marie Laurencin et de Picasso à De Chirico et Derain, tous viennent illuminer les plus beaux poèmes de l'Enchanteur du siècle. Un livre comme un bréviaire du génie poétique d'Apollinaire, plein de mouvement et de couleur, propre à réjouir tous les amateurs de poésie et à engager les jeunes lecteurs et lectrices dans un univers où « le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir ».



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Joëlle Scoriels et Nicolas Herman. "La La Langue" de Joëlle Scoriels.