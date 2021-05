Entrez sans frapper : Bernard Yslaire/Michel Dufranne/Hélène Maquet sur Auvio

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec deux romans noirs, assez sombres et pourtant d'une certaine poésie (et d'une grande humanité) :



- « Éblouis par la nuit » de Jakub Zulczyk (Rivages/Noir)

- « Blackwood » de Michael Farris Smith (Sonatine)



À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire (le 9 avril 1821), on reçoit Bernard Yslaire pour sa BD "Mademoiselle Baudelaire" (Dupuis/Aire Libre).



Pour raconter Baudelaire, Yslaire replonge dans la matière sulfureuse des Fleurs du mal, avec le regard de sa principale muse, Jeanne Duval, qui en est la narratrice. Une "Vénus noire" que le poète a aimée et maudite, elle qui lui inspira La Chevelure, Sed non satiata et même La Charogne. Ce nouveau chef-d'œuvre de l'auteur de la série culte Sambre touche au sublime par un dessin qui ranime le parfum de scandale et la sexualité crue d'une poésie en quête d'absolu. Il sera en rencontre dans le cadre de la Foire du Livre le samedi 15 mai à 14h00 via flb.be. Et en dédicaces le 15 mai de 16 à 17h chez Filigranes à Bruxelles.



La nouvelle série belge "Coyotes. À la vie, à la mort" (6 épisodes) issue du fonds FWB - RTBF arrive dès le dimanche 16 mai pour trois soirées exceptionnelles à suivre sur La Une (à 20h50) et Auvio !

On en parle avec les comédiens Louka Minnella et Kassim Meesters.



Quand des scouts découvrent un cadavre et des diamants, c'est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence. À l'aube de l'âge adulte ou usés par les réalités de la vie, tous vont tester et confronter leurs certitudes sur la loyauté, l'amour, l'amitié et le destin. Tout cela sous la chaleur d'un été qui va tout changer.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : pourquoi les robots prennent le plus souvent la forme de femmes ?