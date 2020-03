Entrez sans frapper : Spéciale Ennio Morricone sur Auvio

Focus sur l'un des plus célèbres compositeurs de musiques de films, qui a réalisé plus de 500 compositions pour le cinéma et la télévision dont « Le bon, la brute et le truand » ou encore « Il était une fois dans l'ouest » pour son ami Sergio Leone. On en parle avec Stéphane Lerouge pour la sortie de son coffret "Ennio Morricone : Musiques de films, colonne sonore, original soundtracks 1964-2015".



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "L'Erebus - Vie, mort et résurrection d'un navire" (Paulsen), l'un des plus grands mystères maritimes raconté par le Monty Python Michael Palin.



En septembre 2014, au fond des eaux glacées de l'Arctique canadien, la poupe brisée d'un vaisseau fut découverte. Il s'agissait d'un bateau mythique : l'Erebus. Michael Palin - pilier des Monty Python et réalisateur de documentaires pour la BBC - redonne vie à cet extraordinaire navire, depuis sa mise à l'eau en 1826 jusqu'à ses voyages d'exploration en Antarctique qui ont conduit à sa gloire, puis à son ultime catastrophe en Arctique. Il revisite les parcours entremêlés des hommes qui ont partagé son chemin : le fougueux James Clark Ross, qui cartographia une grande partie des régions australes et supervisa les premières expérimentations scientifiques menées sur place ; mais aussi John Franklin, homme tourmenté qui, à l'âge de 60 ans et après une carrière en dents de scie, prit le commandement du bateau. Il décrit avec brio le quotidien des hommes à bord qui, les premiers, débarquèrent sur la terre Victoria antarctique et ceux qui, à peine quelques années plus tard, finirent gelés jusqu'à en mourir dans les eaux du grand Nord, tandis que des missions de sauvetage tentaient désespérément de les atteindre.



Stéphane Lerouge, restaurateur de bandes originales de films, pour le coffret "Ennio Morricone : Musiques de films, colonne sonore, original soundtracks 1964-2015" (Universal - Panthéon). Il s'agit du projet discographique le plus vaste jamais consacré au compositeur, producteur et chef d'orchestre italien : 50 ans de musique de films en 18 CDs thématiques.



Ennio Morricone a composé la musique de plus de 500 films et programmes télévisés et a vendu plus de 70 millions de disques. Il a notamment collaboré avec Sergio Leone ("Il était une fois en Amérique"), Bernardo Bertolucci ("1900"), Henri Verneuil ("Le Clan des Siciliens"), Roland Joffé ("Mission"), Brian de Palma ("Les Incorruptibles"), Giuseppe Tornatore ("Cinema Paradiso") ou encore Quentin Tarantino ("Les Huit Salopards").



