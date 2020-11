Entrez sans frapper : Carola Rackete/Hélène Maquet/Michel Dufranne sur Auvio

Chronique polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et un focus sur une excellente collection de science-fiction à travers deux novellas US incontournables :



- John W. Campbell, La Chose, Le Bélial

- Robert Jackson Bennett, Vigilance, Le Bélial



La capitaine de navire (Sea-Watch 3) et activiste allemande Carola Rackete pour son livre « Il est temps d'agir » (Ed. L'Iconoclaste).



Dans ce manifeste incarné, elle nous alerte sur la planète et sur notre rôle : « Il est urgent que nous changions nos manières de faire. Fondamentalement, ce n'est pas un problème pour les humains de trouver des solutions créatives. Nous sommes une espèce très inventive ! » Il est temps d'agir, prévient-elle. De changer. Plus que jamais.



La chronique « Machins, Machines » sur les élections américaines, avec Hélène Maquet.