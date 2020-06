Entrez sans frapper : Camille Thomas/Aksak Maboul/La Bagarre/Laurence Bibot/Corentin Candi sur Auvio

Émission 100% musique avec Camille Thomas et son deuxième album "Voice of Hope". Mais aussi le groupe belge Aksak Maboul pour la sortie du double album "Figures".



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des punks.



Mark Hollander et Véronique Vincent d'Aksak Maboul pour la sortie du double album "Figures" sur Crammed Discs.



La violoncelliste franco-belge Camille Thomas pour son deuxième album "Voice of Hope" chez Deutsche Grammophon.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Laurence Bibot et Corentin Candi.