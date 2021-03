Entrez sans frapper : Julien Clerc/Iliona/Xavier Vanbuggenhout/Gorian Delpâture sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Trajectoire de femme Journal illustré d'un combat » de Erin Williams chez Massot Éditions

- « Les nouvelles aventures de Lapinot Tome 5 : L'Apocalypse joyeuse de Lewis Trondheim (L'Association)

- « Donjon Parade T06 : Garderie pour petiots » de Sfar, Trondheim et Alexis Nesme (Delcourt)

- « Donjon Antipodes - 9 999 : L'Inquisiteur mégalomane » de Sfar, Trondheim et Grégory Panaccione (Delcourt)



Julien Clerc pour son nouvel album "Terrien" (sorti le 12 février).

Il sera en concert le 4 décembre 2021 à Forest National à Bruxelles.



La RTBF ne proposera pas de Décibel Music Awards cette année, mais une Belgian Music Week ! Les radios vont jouer le jeu toute la semaine en amont de l'émission télé, la « Belgian Music Night », prévue le samedi 14/03 sur Tipik.



Ce mardi, focus sur l'auteure, compositrice et interprète bruxelloise Iliona.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Mémoires flous" de Jim Carrey (Seuil), écrit avec Dana Vachon.



Jim Carrey est une star de cinéma adulée. Il a beaucoup de succès, on envie sa réussite et ses privilèges. Mais il est très seul. Il commence à vieillir, il prend du poids. Il passe des nuits à chercher de l'affection auprès de ses chiens de garde entraînés par le Mossad et à regarder des documentaires improbables sur Netflix. Il a tout tenté pour sortir de sa déprime : les régimes, les gourous, et même les bons conseils de son cher ami, acteur et collectionneur de crânes de dinosaures Nicolas Cage. Rien ne va, jusqu'au moment où il croise la route de Georgie. C'est l'amour de sa vie, il le sait, il le sent. Charlie Kaufman, scénariste de Dans la peau de John Malkovich, lui propose alors un rôle dans un film d'un nouveau genre, un film qui repousse toutes les limites existantes et qui lui permettra sûrement de remporter un Oscar. On dirait que l'horizon s'éclaircit enfin... Mais l'univers a d'autres plans pour Jim Carrey...