Entrez sans frapper : Richard Anconina, Gilles Caron et René Magritte sur Auvio

L'objet Pop de Nicolas Herman : le parapluie. Xavier Canonne, le directeur du Musée de la Photographie de Charleroi, pour l'expo "Magritte. Les images révélées", à voir au Musée de la Photographie de Charleroi jusqu'au 10 mai. Mais aussi pour les 50 ans de la mort du photographe et reporter de guerre français Gilles Caron le 4 avril prochain. La découverte des photographies de René Magritte dans les années 1970, dix ans après la mort du peintre, a jeté un nouvel éclairage sur son processus de création et les liens étroits qu'il entretient avec « l'image mécanique », qu'elle soit photographique ou cinématographique. D'autres images sont apparues depuis, issues des albums de ses proches, qui viennent compléter l'étude des relations peinture-photographie dans l'œuvre de René Magritte, mais aussi l'influence du cinéma, un art dont Magritte était, autant que de la littérature populaire, des plus friands. Composée de 131 photographies originales, la plupart créées par René Magritte, et d'un chapitre reprenant ses films d'amateur se mettant en scène avec ses complices, l'exposition « René Magritte. Les images révélées » interroge le rapport de Magritte à l'image mécanique en traçant des liens avec son œuvre, révélant en outre un Magritte intime. L'acteur français Richard Anconina est Président du Jury de la compétition internationale du 35ème Festival International du Film de Mons. Et il est notre invité ce lundi ! Polar et littérature de genre de Michel Dufranne avec deux récits noirs qui se lisent comme des polars mais sont (malheureusement) bien réels : - « Dévorer les ténèbres : Enquête sur la disparue de Tokyo » de Richard Lloyd Parry (Sonatine) - « El Niño de Hollywood : Comment els USA et le Salvador ont créé le gang le plus dangereux du monde » de Juan José Martinez et Osacr Martinez (Métailié)