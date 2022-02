Entrez sans frapper 09/02/2022

Pierre Lemaitre pour son nouveau roman "Le Grand Monde" (Calmann Lévy).



La famille Pelletier Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres.



"C’est un beau roman" de Sébastien Ministru : "Ivan, Boris et moi" de Marie Laforêt.



Romans cultes avec Marcel Leroy : "Tragic City Blues" de Didier Daeninckx.



Patrick Farrel, jeune écrivain inconnu et désargenté, doit écrire le futur best-seller des éditions Noséné : la vie de Bianca B., vedette du "Hit 50". Étrangement, c'est à Longrupt, petite ville moribonde du Nord, que réside la célèbre chanteuse. Lorsque Prima Piovani, l'amie d'enfance de Bianca, est assassinée, l'enquête devient policière, et le jeune écrivain un détective bien encombrant ! C'est du moins ce que semble penser la belle chanteuse. Car indifférence, menaces, séduction, rien ne l'arrête ! D'un asile de vieillard luxembourgeois aux couloirs abandonnés de la Cité Radieuse, Patrick entreprend dans le passé de Bianca un étrange et douloureux voyage. Il était une fois deux amies, dont l'une chantait merveilleusement...