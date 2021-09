Entrez sans frapper 08/09/2021

"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "Elle a fait un bébé toute seule" de Jean-Jacques Goldman.



Cécile Coulon pour son nouveau roman "Seule en sa demeure" (L'Iconoclaste).



Cécile Coulon nous plonge dans les affres d'un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid de Candre Marchère, un riche propriétaire terrien du Jura. Pleine d'espoir et d'illusions, elle quitte sa famille pour le domaine de la Forêt d'Or. Mais très vite, elle se heurte au silence de son mari, à la toute-puissance d'Henria, la servante. Encerclée par la forêt dense, étourdie par les cris d'oiseaux, Aimée cherche sa place. La demeure est hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse de Candre, morte subitement peu de temps après son mariage. Aimée dort dans son lit, porte ses robes, se donne au même homme. Que lui est-il arrivé ? Jusqu'au jour où Émeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. Au fil des leçons, sa présence trouble Aimée, éveille sa sensualité. La Forêt d'Or devient alors le théâtre de désirs et de secrets enchâssés.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : "Ce que je souhaite à mes enfants après ces vacances : bureau, lunettes et chandails..."



Les sorties cinéma avec Juliette Goudot :



- Respect, le biopic sur Aretha Franklin

- Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven

- La voix d'Aida

- Serre-moi fort