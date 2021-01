Entrez sans frapper : Marylène Patou-Mathis/Éric Russon/Jacques De Pierpont sur Auvio

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : l'Allemand de service.



Marylène Patou-Mathis pour son livre "L'homme préhistorique est aussi une femme : Une histoire de l'invisibilité des femmes" (Allary).



« Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du préjugé. Elles aussi poursuivaient les grands mammifères, fabriquaient des outils et des parures, construisaient les habitats, exploraient des formes d'expression symbolique. Aucune donnée archéologique ne prouve que, dans les sociétés les plus anciennes, certaines activités leur étaient interdites, qu'elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes. Cette vision de la préhistoire procède des a priori des fondateurs de cette discipline qui naît au XIXe siècle. Il est temps de poser un autre regard sur l'histoire de l'évolution et de déconstruire les processus qui ont invisibilisé les femmes à travers les siècles. » M.P.M.



La chanson de Pompon : Johnny Hallyday, "Souvenirs Souvenirs" (1960).