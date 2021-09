Entrez sans frapper 07/09/2021

Philippe Jaenada pour son nouveau roman "Au printemps des monstres" (Mialet-Barrault Éditeurs).



Le 26 mai 1964, un enfant parisien sort de chez lui en courant. On retrouvera son corps le lendemain matin dans un bois de banlieue. Il s'appelait Luc. Il avait onze ans. L'affaire fait grand bruit car un corbeau qui se dit l'assassin et se fait appeler « l'Étrangleur » inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres odieuses où il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Le 4 juillet, il est arrêté. C'est un jeune infirmier, Lucien Léger. Il avoue puis se rétracte un an plus tard. En 1966, il est condamné à la prison à perpétuité. Il restera incarcéré quarante et un ans, sans jamais cesser de clamer son innocence.



Hommage à Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Le Grand Rire des hommes assis au bord du monde" de Philipp Weiss (Seuil).



Une femme portée par le vent de liberté de la Commune de Paris rejette son carcan bourgeois et devient l'une des premières Européennes à entrer au Japon à la fin du XIXe siècle. Un jeune homme éperdu d'amour voit sa vie bouleversée à la suite du tremblement de terre de Tokyo en 2011. Une spécialiste du climat lutte contre ses fantômes familiaux et assiste à la remise en question de la théorie de l'évolution. Un petit garçon japonais, survivant du tsunami de Fukushima, s'adresse à son dictaphone pour conjurer la peur et raconter son épopée. Une héroïne de manga résiste à l'abolition de la réalité et de son corps dans un Tokyo virtualisé. À travers cinq histoires personnelles, toutes liées les unes aux autres, ce roman exceptionnel raconte l'évolution de l'humanité jusqu'à l'ère de l'anthropocène, où l'homme, non plus soumis à son environnement ni avide de le comprendre, en est le facteur décisif - allant parfois jusqu'à causer sa destruction. Loin de céder au pessimisme, ces cinq récits transmettent une énergie et un appétit de vivre sans égal, dans un enchevêtrement de voix, de tons et de genres bien distincts.