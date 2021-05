Entrez sans frapper : Dimitri Rouchon-Borie/Le Prix Libre d'écrire/Jacques De Pierpont/Éric Russon sur Auvio

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Fièvre.



Dimitri Rouchon-Borie pour son premier roman "Le Démon de la Colline aux Loups" (Le Tripode), Prix Première 2021.

Il sera en rencontre dans le cadre de la Foire du Livre avec Florence Aubenas, le lundi 10 mai à 20h00 sur flb.be.



Un homme se retrouve en prison. Brutalisé dans sa mémoire et dans sa chair, il décide avant de mourir de nous livrer le récit de son destin. Écrit dans un élan vertigineux, porté par une langue aussi fulgurante que bienveillante, Le Démon de la Colline aux Loups raconte un être, son enfance perdue, sa vie emplie de violence, de douleur et de rage, d'amour et de passion, de moments de lumière... Il dit sa solitude, immense, la condition humaine.



Le Prix Libre d'écrire destiné aux détenu.e.s de la partie francophone du pays est organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la CAAP (Coordination des associations actives en prison). Cette année, plus de 130 textes sont arrivés de 17 prisons différentes. Des prix vont être remis dans six catégories : poésie, fiction, récit de vie, oralité/slam, hors cadre et envol. Le thème cette année est "Et si...".

Il est remis ce vendredi 7 mai, en présence de l'écrivain suisse Nicolas Feuz, qui a présidé le concours cette année. Il est notre invité, ainsi que le comédien Nicolas Swysen, qui lira un des textes lauréats et Holiday, détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut, lauréat pour son texte "Et si c'était lui" dans la catégorie "Récit de vie".



La chanson de Pompon : "Red Right Hand" de Nick Cave an the Bad Seeds (1994).